ضبط مقاول هارب من تنفيذ 421 حكما قضائيا في الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مقاول مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 421 حكم حبس في قضايا "تبديد، وأعمال بناء بدون ترخيص، وتبوير"، وبلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 67 سنة حبس، وكفالات بلغت 49 ألف جنيه، وغرامات بلغت 197 ألف جنيه.

وكانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية تفيد باختباء المتهم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر شرق المدينة، وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم وضع خطة أمنية لضبطه.

واعترف المتهم بصحة الاتهامات الصادرة ضده، وتمت إحالته لتنفيذ الأحكام عليه.



