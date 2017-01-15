إصابة تاجر مخدرات حاول الهروب من الشرطة فى الأميرية

أصيب تاجر مخدرات بكسور في الجسم أثناء محاولته الهرب عقب ضبطه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع زوجته بالأميرية.

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم قد تمكنت من ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية مخدرات وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول) وقيامه بترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وأثناء اصطحابه إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية حاول الهرب والصعود لأعلى سطح العقار سكنه، وقام بالقفز لسطح العقار المجاور، مما نتج عنه حدوث إصابته ببعض الكسور، وتم نقله للمستشفى بالحراسة اللازمة لتلقى العلاج.

وتمكنت القوات من ضبط زوجته وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.



