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إصابة 19 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

إصابة 19 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

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أصيب 19 شخصًا، اليوم الإثنين، في حادث تصادم 4 سيارات بالكيلو 113 طريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوي، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت شرطة النجدة إخطارا بوقوع حادث بالكيلو 113 اتجاه القاهرة، أمام مدخل قرية الصديق يوسف، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي بسيارتين ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 19 شخصًا، بينهم طفلة.

على الفور نقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق مرة أخرى.


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