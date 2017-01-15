ضبط عاطل يستقطب الأطفال ويستخدمهم فى أعمال التسول بشبرا

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على توربينى جديد لقيامه باستغلال الأحداث ودفعهم للتسول واستجداء المارة بمنطقة شبرا ، والإستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادو ورود معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بالمديرية، بقيام عاطل مقيم بالمنيا باستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه، وأمكن ضبطه اثناء تواجده بموقف أحمد حلمى ، وبصحبته 3 أحداث، وبمواجهته اعترف بإستغلالهم فى أعمال التسول مستغلاً انفصالهم عن أسرهم، والإستيلاء على متحصلاتهم والتعدى عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وبسؤال المجنى عليهم أيدوا ما سبق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



