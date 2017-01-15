ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة والذخائر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوروبحوزته (عدد 6 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,5 كيلو جرام ، عدد 11طلقة نارية عيار 9مم ، هاتف محمول ، مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والطلقات النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



