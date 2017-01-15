إحباط محاولة تهريب مشغولات فضية ومستلزمات طائرات التنصت بمطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية ومستلزمات طائرات التنصت والتجسس.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم السبت - إنه تم الاشتباه في راكب قادم من الصين، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 7 كيلو جرامات من المشغولات الفضية و49 موتور طائرة تنصت وتجسس وكمية من مستلزمات وقطع غيار طائرات التنصت بوزن 5 كيلو جرامات و10 هواتف محمولة و31 ساعة يد.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.



