إحباط محاولة جلب 2.5 كيلو جرام كوكايين عبر مطار القاهرة





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية قادمة للبلاد حال وصولها لميناء القاهرة الجوى.. وقد أسفر تفتيشها وفقاً للأطر القانونية عن ضبط (كمية من مخدر الكوكايين وزنت "2,500 كيلو جرام" إثنان كيلو وخمسمائة جرام، مخبأة داخل أذرع الجر المعدنية للحقيبتين خاصتها- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتها أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4 ملايين جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.



