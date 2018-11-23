ضبط نحو 4 أطنان من السمنة والزبدة المغشوشة بداخل مصنع بالجيزة الجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع منتجات ألبان بالجيزة يقوم بإعادة تصنيع السمن النباتى وطرحه للبيع على أنه زبدة فلاحى وضبط ما يقرب من 4 أطنان من "السمنة، والزبدة" المغشوشة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام (صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة العياط).. بتجميع كميات كبيرة من السمن النباتى وإعادة تصنيعها لإيهام المواطنين بأنها "زبدة فلاحى" خلافاً للحقيقة وإعادة طرحها بالأسواق ، مستغلاً إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع وعدم وجود سجل صناعى مما يعد غشاً للمواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المصنع بحملة مكبرة، بالإشتراك مع لجنة من الجهات المعنية، وتم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع، تم ضبط نحو ٤ أطنان "سمنة، زبدة، سمن نباتى") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للحملة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



