ضبط 18 طن مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1006 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بإجمالي 18 طن مواد غذائية و55 ألف لتر مواد بترولية، أبرزها القضايا الآتية:

1ـ ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى سلاسل مطاعم وجبات جاهزة (دون ترخيص) بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، لحيازته 4 أطنان (مفروم لحوم- دهون حيوانية) و80 فرد "حمام"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

2ـ ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الكيماوية (دون ترخيص) بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لحيازته 14,400 طن مواد كيماوية (خل صناعي) معبأة داخل تنكات وعبوات مجهولة المصدر (مستلزمات إنتاج منتج نهائي)، لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة.

3ـ ضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لتجميعه 55200 لتر مواد بترولية (سولار- بنزين 80، 92)، دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية بحوالي (386700) جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.



