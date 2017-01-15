ضبط عاطلين لترويج 100 كيلو بانجو بالإسماعيلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسماعيلية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 100 كيلو جرام من مخدر البانجو.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر البانجو بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بنطاق دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز، وعثر بحوزتهم (40 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (250 ألف جنيه) تقريباً.



