ضبط سائق إستمر فى صرف معاش سيدة متوفاة لحسابه لمدة 4 سنوات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من شخصين بإكتشافهما وجود مطالبة مالية مستحقة عليهما لصالح الهيئة القومية للتأمينات كونهما من ضمن ورثة شقيقة والدهما المتوفاة، وذلك للإستمرار فى صرف معاشها بدون وجه حق.







فقد تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق – سن 52 – يعمل بالهيئة القومية للتأمينات – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ) مستغلاً طبيعة عمله بالهيئة، وقيامه بالإستيلاء على المال العام، والمتمثل فى إستمرار صرف معاش المذكورة عقب وفاتها دون وجه حق خلال الفترة من (2014حتى 2018) بإجمالى مبلغ (126,900 جنيه) وأضافت التحريات تردد المتهم على محل إقامة المذكورة قبل وفاتها كونها تستحق صرف المعاش المنزلى ، إلا أنه إستغل معرفته بوفاتها وتحصل على البطاقة الخاصة بصرف المعاش وشهادة وفاتها من المبلغين بزعم إنهاء إجراءات إيقاف المعاش الخاص بها ، وقام بالإستمرار فى صرف المعاش دون إخطار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بوفاتها بالمخالفة للقانون.







عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



