ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته ألف طربة لمخدر الحشيش





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وملاحقة وضبط العناصر القائمة على عملية ترويجها فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وإخفائها داخل مخازن سرية بسيارة نقل .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن مطروح تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعه وبحوزته ( عدد 1000 " ألف " طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 "مائة كيلو جرام " ) مخبأة داخل مخازن سرية عبارة عن تنك إضافى وتجاويف سرية بشاسيه السيارة أعدت خصيصاً لنقل وتهريب المواد المخدرة وكذا ضبط (مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) .

بمواجهته أقر بواقعة الضبط وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للإتصال بعملائه وإستخدامه للسيارة النقل فى عملية النقل والترويج .

تقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى ( ستة مليون جنيه ) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



