تلقى قسم شرطة السلام ثانٍالمتهم بتزوير التراخيص المرورية بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بتزوير التراخيص المرورية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة السلام ثانٍ بقيام أحد الأشخاص بحيازة رخصة قيادة مهنية "مزورة"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته رخصة قيادة مهنية "مزورة".

بمواجهته، اعترف بتحصله على الرخصة المضبوطة من "صاحب مكتب لتأجير السيارات"، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل" مقابل مبلغ مالي 1500 جنيه بقصد تقديمها للشركة عمله لاستكمال الأوراق المطلوبة لتعيينه.



بالتنسيق مع قسم مباحث المرور أمكن تحديد الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا غير مشروع في مجال تزوير تراخيص السيارات لصالح عملائه مقابل مبالغ مالية.

بإرشاده تم ضبط (مبلغ مالي 152 ألف جنيه - 2 كارنيه باسمه منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية - 3 رخص قيادة مهنية بأسماء مختلفة - 2 جهاز كمبيوتر يحوى بيانات عملائه راغبي تزوير تراخيص المرور- 7 طابعات بالألوان- عدسة مكبرة صغيرة الحجم- بطاقة ذاكرة "فلاشة")، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في تزوير تراخيص السيارات والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



