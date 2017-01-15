اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ضبط شخصين بالشروق وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

ضبط شخصين بالشروق وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بنطاق مراكز وأقسام الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول بقصد الإتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content