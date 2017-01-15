ضبط 55 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية بمصنع بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 55 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك داخل مصنع أدوية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع للأدوية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى وتجميع وحيازة كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، وتم ضبط (55580 عبوة من الأدوية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك).

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.



