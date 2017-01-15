ضبط تشكيل عصابي بالمنيا متهم بسرقة 11 دراجة نارية

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا قيام (أربعة عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (11) حادث بدائرة القسم ودائرة مركزى شرطة " المنيا ، سمالوط غرب" ، وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات لدى عميلين لهم سيئى النية (عاطلين - "لأحدهما معلومات جائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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