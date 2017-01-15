ضبط معاون مكتب بريد بالبحيرة استولى على 750 ألف جنيه من أموال المكتب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (معاون أحد مكاتب البريد بمحافظة البحيرة) بالإشتراك والتواطؤ مع (آخر، حاصل على دبلوم زراعة) مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بالإستيلاء على مبلغ (750000 سبعمائة وخمسون ألف جنيهاً) من حساب صندوق دعم المشروعات بمكتب البريد المُشار إليه، وذلك عن طريق إستخراج إيصال سحب وتزوير توقيع المفوض للجهاز، وقيامه بتحويل المبلغ المذكور على حساب المتهم الثانى بناءً على إتفاق مُسبق بينهما، والإستيلاء على المبلغ لنفسهما دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



