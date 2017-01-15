ضبط شخصين استوليا على 803 آلاف جنيه من شركة قطاع عام بالإسكندرية

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط اثنين من موظفي إحدى الشركات لاستيلائهما على أموال صندوق العاملين بالشركة، والحصول على مبلغ 803 آلاف و170 جنيها بدون وجه حق.





وكانت معلومات قد وردت لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها وجود مخالفات بصندوق العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، وقيام اثنين من موظفي الشركة مسئولين عن أعمال صندوق العاملين باستغلال موقعهما الوظيفي، والإضرار بأموال جهة عملهم؛ وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لأنفسهما، وإثبات منحها للعاملين بالشركة على خلاف الحقيقة، حيث بلغت تلك الأموال نحو 803 آلاف و170 جنيها.





وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة لفحص أعمال المتحري عنهما، أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب، أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.