القبض على متهم بأسلحة نارية بدون ترخيص فى المطرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).. حال قيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس كائنة بذات الدائرة وبحوزته حقيبة بداخلها ( 3 فرد خرطوش عيار 12مم - 18 طلقة عيار 9مم) .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار ، وبمناقشته عن مصدرها قرر بأنها خاصة بأحد أقاربه "جارى ضبطه " ، والذى قام بإخفائها داخل "منور" أحد العقارات مجاور للمدرسة محل الضبط بقصد إستخدامها فى التشاجر مع آخر لخلافات بينهما حول الجيرة، ونظراً لعلمه بمكان إخفائها خطط للإستيلاء عليها بقصد التصرف فيها بالبيع ، وتم بإرشاده ضبط (3فرد خرطوش عيار "12مم") بذات المكان المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



