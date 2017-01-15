القبض على عامل لإضرامه النيران في شقة آخر بحلوان

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عامل لقيامه بإضرام النيران بشقة آخر بحلوان عمداً لوجود خلافات مالية بينهما، وأحالته للنيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ، نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم "دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالك الشقة (عامل - 19 سنة) اتهم أحد الأشخاص (عامل- 31 سنة) مقيم بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.\

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ، مما أدى إلى نشوب الحريق وحدوث التلفيات المُشار إليها.





