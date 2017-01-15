ضبط عاطل بحوزته 500 جرام هيروين بـ"السحر والجمال"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال؛ لحيازته 500 جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة "السحر والجمال"، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدائرة المركز، وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.







