ضبط  مبيدات زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بالغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. جرائم الغش التجارى فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (مالك مصنع مبيدات زراعية غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ) بغش المبيدات الزراعية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة بوزارة الزراعة ، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية، مما يضر بصحة المواطنين .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع بحملة تموينية بالإشتراك مع الجهات المختصة أسفرت جهودها عن ضبط ( المدير المسئول عن المصنع)، وضبط بالمصنع الآتى :

كمية قدرها ( 5,665 طن ) مبيدات زراعية وخامات مجهولة المصدر .

عدد (13665) عبوة مبيدات زراعية معبأة ومقلدة ومغشوشة (معدة للبيع).

عدد ( 1000 ) كرتونة فارغة .

عدد ( 10000 ) ملصق "إستيكر" .

عدد ( 2 ) ماكينة لحام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



