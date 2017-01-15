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ضبط شخصين وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالدقهلية

ضبط شخصين وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالدقهلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار بالدقهلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد رصدت قيام أحد العناصر الإجرامية (صاحب محل قطع غيار ومقيم بمحافظة الدقهلية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط، حال استقلالهما سيارة ملاكى فى كمين أعد لهما بدائرة مركز شرطة شربين ، وبحوزتهما 10،000 آلاف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى وقطعتين سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.


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