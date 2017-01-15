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ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو إستروكس وسلاح ناري في النهضة

ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو إستروكس وسلاح ناري في النهضة

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تمكنت مباحث القاهرة من القبض على عاطلين وبحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بمنطقة النهضة وأمر اللواء محمد منصور مديرأمن القاهرة بإحالتهما للنيابة .

أثناء تفقد قوة من مباحث قسم شرطة السلام ثان للحالة الأمنية باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر زنت 2 كيلو جرام وسلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16مم" ومبلغ مالي 3350 جنيها و 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

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