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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش

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 أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد بالتعاون مع إدارة مباحث مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش. 

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح له اليوم, إنه بناء على إخبارية بوجود أصناف ممنوعة داخل حاوية واردة من سوريا بها 1240 طرد تفاح بوزن قائم 22.4 طن, تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. 

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 13856 طربة من جوهر الحشيش المخدر بوزن حوالي 2820  كيلو جراما. 

وأشارإلى أن يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة قرراتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة. 


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