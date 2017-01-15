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ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

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تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ضبط 5 آلاف و184 مخالفة مرورية، من بينها ألفان و125 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، فضلا عن ضبط 17 سائقا تحت تأثير المخدرات.

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنتها الإدارة العامة للمرور - على مدار 24 ساعة - لفرض الانضباط المروري بالشوارع وعلى الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور. 


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