ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ضبط 5 آلاف و184 مخالفة مرورية، من بينها ألفان و125 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، فضلا عن ضبط 17 سائقا تحت تأثير المخدرات.





جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنتها الإدارة العامة للمرور - على مدار 24 ساعة - لفرض الانضباط المروري بالشوارع وعلى الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬





يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.



