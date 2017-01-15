ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

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تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ضبط 5 آلاف و184 مخالفة مرورية، من بينها ألفان و125 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، فضلا عن ضبط 17 سائقا تحت تأثير المخدرات.
جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنتها الإدارة العامة للمرور - على مدار 24 ساعة - لفرض الانضباط المروري بالشوارع وعلى الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.
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