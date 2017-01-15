ضبط 480 قضية مخدرات وتنفيذ 112 ألف حكم قضائي خلال 3 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من ضبط 480 قضية مخدرات وتنفيذ نحو 112 ألف حكم قضائي متنوع، على مدار 3 أيام.







تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.





يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.







