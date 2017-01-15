مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1040) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها الآتى:-

ضبط (12) قضية إسطوانات بوتاجاز .. ضبط خلالها (1497 أسطوانة).

ضبط (12) قضية مواد بترولية.. ضبط خلالها (196704 لتر "بنزين، سولار").

ضبط (13) قضية دقيق مدعم .. ضبط خلالها (43,050 طن دقيق).

ضبط (240) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية... ضبط خلالها 2.100 طن سكر – 1200 عبوة زيت طعام.

ضبط (5) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم.

ضبط (53) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها (100,516 طن "دقيق، آيس كريم، سكر، زيت طعام، مخللات، مكرونة، ملح"- و481621 عبوة مواد غذائية متنوعة).

ضبط (36) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (18.871 طن- 38110 عبوة– 18248 قطعة- 200 لتر" مواد غير غذائية).

ضبط (574) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

ضبط (33) قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (2.359 طن لحوم – 80 عبوة "تونة").

ضبط (36) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (عدد 362 عبوة سجائر).

ضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية .. ضبط خلالها (23.935 طن أسمدة وأعلاف).

ضبط (2) قضية فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (1432 قطعة "غيار سيارات).

ضبط (4) قضايا فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها (17310 وحدة ألعاب نارية).

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.







