تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل ربة منزل بالمنيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جثة " سيدة مجهولة " داخل حقيبة سفر كبيرة بدائرة المركز، وبها جروح طعنية متفرقة.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها " ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا " وأن وراء إرتكاب الواقعة " إبنة شقيقة المجنى عليها- ربة منزل ، زوجها– مالك محل أعلاف- مقيمان بدائرة المركز" .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الثانى وجود خلافات عائلية بينهم وحال تواجد المجنى عليها بمسكنهما حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فتعدى عليها مالك محل الأعلاف بالضرب وطعنها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ثم قام وزوجته بوضعها بكيس بلاستيك داخل الحقيبة المُشار إليها ونقلها بإستخدام سيارة أجرة وتخلصا منها بمكان العثور وكذا الأداة المستخدمة وهاتف محمول خاص بالمجنى عليها بإلقائهما بإحدى المجارى المائية وأيدت الأولى ذلك وأضافت أنها قامت بمساعدة زوجها فى نقل الجثة دون الإشتراك فى واقعة القتل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



