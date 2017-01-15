ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية

تمكنت مباحث تأمين المستشفيات الحكومية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (ممرض- سبق إتهامه فى 4 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مبانى"- مشرف تمريض مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "نصب").. حال تواجدهما بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة السلام أول..



وبحوزتهما (10 شهادات طبية منسوبة لإثنين من المستشفيات الحكومية "مقلدين"- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير وإصطناع المحررات والشهادات الطبية المنسوب صدورها للمستشفيات والهيئات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وأرشدا بمسكن المتهم الثانى عن (خاتمى شعار الجمهورية خاصين بإثنين من المستشفيات الحكومية- 40 أكلاشيه منسوب صدورهم للمستشفيات الحكومية والإدارات والمعاهد الصحية المختلفة- عدد كبير من الشهادات الصحية والتقارير الطبية وإخطارات الوفاة وشهادات الخبرة وإخطار المولود وتذاكر صرف الأدوية وإخلاء الطرف وكشف الحساب والمستندات الأخرى المتنوعة "مزورين").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



