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السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية

تاريخ النشر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع بلاستيك بمنطقة باسوس بمدينة القناطر الخيرية، دون وجود مصابين أو خسائر فى الأرواح.

وكان تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك ملك "بشوى . م . م" مقام على مساحة 300 متر والتهمت النيران مخلفات بلاستيك أعلى سطح المصنع، وعلى الفور انتقلتقوات الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

كما تم انتداب المعمل الجنائى بمديرية أمن القليوبية لمعاينة الحريق وتكليف إدارة البحث الجنائى بسرعة التحريات عن أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



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