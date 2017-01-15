الزراعة": ضبط أكثر من 5 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً رسمياً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 5 طن و471 كجم في 19 محافظة حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، مطروح، الأقصر، الوادي الجديد"، حيث تم تحرير 48 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.





واشار البيان إلى أن تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.



