الداخلية تضبط 218 قطعة سلاح وتنفذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 218 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 192متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

رشاش

(23) بندقية آلية.

(1) بندقية رصاص.

(44) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(139) فرد محلى.

(223) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة .

(247) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84656) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(350) حكم جناية.

(25473) حكم حبس جزئى.

(5086) حكم حبس مستأنف.

(41586) حكم غرامة.

(12161) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (235) قضية مخدرات بحوزة (254) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 48,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (9,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,930 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 840 جرام).

كمية من مخدرالبودرة وزنت (425 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,212 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,030 جرام).

عدد (7619) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (54) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (370) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 2 دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25511) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (87) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

