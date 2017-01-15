جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وهواتف

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى, محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة والمشغولات الفضية.



وصرح مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك, اليوم الأربعاء, بأنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين, وبتفتيش حقائبه تم العثور على 7.5 كجم من المشغولات الفضية, مضيفا أنه تم الاشتباه في راكب مصري أخر قادم من الصين, وبتفتيش حقائبه تبين وجود 166 قرص وكبسول ترامادول و7 هواتف محمولة (آيفون) وجهازين (آيباد) و30 سيجارة إلكترونية.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة, قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.



