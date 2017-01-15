ضبط 1869 مخالفة في حملات أمنية بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملات أمنية مكبرة على مخالفات الباعة الجائلين والكافيتريات بمحيط 15 قسم شرطة نجحت في رفع وتحرير 1869 مخالفة.





استهدفت الحملة التي قادها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أقسام ومراكز ( شارع عثمان محرم الطالبية – الدقي - العمرانية – المنطقة الاثرية الهرم – العجوزة – جنوب الجيزة "البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، الحوامدية، أبو النمرس" – قطاع أكتوبر " أكتوبر أول، أكتوبر ثان، أكتوبر ثالث، الشيخ زايد أول، الشيخ زايد ثان") وتمت الحملات بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة حيث قامت القوات برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة.





أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن رفع (985 كرسى متنوع – 4 تروسيكل – 13 قائم حديد – 44 ترابيزة – 88 إستاند – 26 ثلاجة – 99 طقطوقة – 22 عربة يد – 40 ميزان – 9 تابلوه خشب – 32 شمسية – 22 كنبه – 6 تانده – 52 محضر إشغال – 1 فرش خردوات – 25 إسطوانة غاز – 12 تروللى – 47 محضر إشغال – 20 محضر تنظيم – 2 بنك خشب – 3 كوريك – 58 عرق خشب – 2 مدرج خشب – 35 قلب شيشة – 70 أوتاد حديدية – 9 كرتونة مياة – 18 لافتة إعلانات – 7 غرزة شاى – 5 قرار غلق – 2 مروحة حائط – 5 مفرش سرير – 2 خزان مياه – 6 عربه كارو – 4 دكة – 4 مدرج فاكهه – 3 جنط حديد – 5 سلم خشب – 3 فاترينة – 2 باب خشب - 3 شاشة عرض – 4 قرار غلق – 5 محضر بيئة – 6 شباك ومقص – 4 مانيكان – 20 قفص باجمالي 1869 مخالفة.





تم تحرير المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة للتحقيق.







