ضبط تشكيل عصابى تحصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالجيزة

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، وتكثيفاً للملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط مرتكبى تلك الجرائم.



فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عنصرين إجراميين - سبق إتهامهما فى3 قضايا "سلاح - مخدرات - سرقة متنوعة") لهما محل إقامة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبروآخر بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة .. بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب التسلق وكسر النافذة مُتخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ، وضبطهما حال إستقلالهما سيارة "فان" وبمواجهتهما أيدا ما توصلت إليه التحريات ، وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى وإرتكاب (7) حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب بدائرة القسم وتم بإرشادهم التوصل لأماكن إخفاء وتصريف المسروقات حيث أمكن ضبط (6 إسطوانات غاز - 2جهاز مكبر صوت - مبرد مياه - 5 شاشات عرض -3 مروحة كهربائية - غسالة - 3 فرن كهربائى - 2 كشاف كهربائى - مكنسة كهربائية) , وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها والمتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



