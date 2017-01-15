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مصرع 3 مواطنين وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة قرب شرم الشيخ

مصرع 3 مواطنين وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة قرب شرم الشيخ

تاريخ النشر

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 8 أخرون, اليوم /الأحد/, في حادث انقلاب سيارة قرب شرم الشيخ.

وكان مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد أبو عقيل قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل رقم تابعة لإحدى شركات المقاولات التي تعمل على الطريق الجديد (شرم الشيخ/ النفق), وذلك على بعد 35 كيلومترا من شرم الشيخ اتجاه طور سيناء على الطريق الجديد, ما أسفر عن وفيات ومصابين.
وتم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى مستشفى شرم الشيخ, وتم تحرير محضر وإبلاغ النيابة للتحقيق.

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