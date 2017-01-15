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الحماية المدنية بالإسكندرية تنجح فى إنقاذ عامل بمطعم من تحت الأنقاض

الحماية المدنية بالإسكندرية تنجح فى إنقاذ عامل بمطعم من تحت الأنقاض

تاريخ النشر

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من خلال سرعة الإنتقال والإستجابة الفورية لبلاغ إنهيار سقف مطعم كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية فى إنقاذ أحد العاملين من تحت الأنقاض عقب إنهيار سقف المطعم عليه.. وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج . 

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى إحد محاورها إلى الإستجابة السريعة والتعامل الجاد والفورى مع كافة البلاغات ، خاصة البلاغات ذات الطابع الإنسانى والتى تتعلق بأرواح المواطنين ...

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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