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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالغربية

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالغربية

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية قيام 5 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بالإشتراك مع ربة منزل.. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 13 حادث بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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