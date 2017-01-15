ضبط شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج تنصب على المواطنين بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص - كائنة بمنطقة الطالبية بالجيزة ، يتخذها كمركزاً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج ، وقيامه بالإعلان عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت "عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن ومرتبات مختلفة والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وعُثر بداخلها على ( 4 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصة بضحاياه - كمية من تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية بأسماء عديد من ضحاياه "مزورة بالكامل" - كمية من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج - أكلاشية يحمل إسم الشركة المشار إليها - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج – أجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج و الوظائف المطلوبة - كمية من المطبوعات الدعائية تحمل ذات الإسم) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

