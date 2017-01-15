الداخلية: ضبط ورشة لتصنيع طفايات حريق مجهولة المصدر بالسلام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين.. فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( مسئول عن ورشه لتصنيع وتعبئة وتجهيز طفايات الحريق كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام ) لإدارته الورشة بدون ترخيص وإستغلالها كمصنع لإعادة وتعبئة طفايات الحريق يدوياً مستخدماً مواد مجهولة المصدر ، ووضع علامات تجارية " مقلدة " بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل الورشة على المضبوطات التالية : -



عدد ( 137 ) طفاية حريق أوزان مختلفة ( معده للتعبئة ) .

عدد ( 93 ) طفاية حريق مدون عليها أسماء تجارية شهيرة ( معده للبيع ) .

عدد ( 45 ) طفاية حريق ( تحت التجهيز ) 0

كمية قدرها ( 37 ألف متر ) خرطوم إستشعار0

عدد ( 400 ) محبس إستشعار 0

عدد ( 65 ) خرطوم حريق بالقاذف 0

عدد ( 28 ) وصله نحاس خاصه بخراطيم إطفاء الحريق 0

عدد ( 320 ) محبس مجهز كغطاء طفايه الحريق 0

كمية قدرها ( 45 كيلو جرام ) بودرة حريق لتعبئة الطفايات 0

عدد ( 8 ) إسطوانة ضغط نيتروجين جاف زنة ( 20 كيلو جرام ) 0

عدد ( 12 ) صندوق حريق .

منجله للفك والتركيب 0

كمبروسر 0

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئة طفايات الحريق وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة0

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



