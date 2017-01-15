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ضبط عاطل لحيازته كيلو هيروين وبندقية آلية بالقليوبية

ضبط عاطل لحيازته كيلو هيروين وبندقية آلية بالقليوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وبندقية آلية .

وترجع تفاصيل الواقعة إلي تلقي ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا يفيد قيام عاطل، 34 سنة، "له معلومات جنائية"، بالاتجار في المواد المخدرة، والأسلحة النارية.

وبإعداد الأكمنة اللازم، تم استهدافه في أثناء استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز، وبتفتيشه عثر بحوزته (بندقية آلية -10 طلقات من ذات العيار- واحد كيلو جرام من مخدر الهيروين-مبلغ مالي) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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