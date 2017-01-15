ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 عاطلين - لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بإسلوب قطع الدفيرة الكهربائية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم ( فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 22جرام ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، وحيازتهم للسلاح لإستخدامه فى نشاطهم الإجرامى ، وأضافوا بإرتكاب (عدد 5 حوادث بدائرة قسم شرطة أول المحلة وقسم شرطة أول طنطا ومركز المحلة) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 عاطلين - لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بإسلوب قطع الدفيرة الكهربائية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم ( فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 22جرام ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، وحيازتهم للسلاح لإستخدامه فى نشاطهم الإجرامى ، وأضافوا بإرتكاب (عدد 5 حوادث بدائرة قسم شرطة أول المحلة وقسم شرطة أول طنطا ومركز المحلة) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



