ضبط عصابة سرقة التوك توك بالإكراه في البدرشين

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عصابة سرقة مركبات التوك توك بالإكراه بمنطقة البدرشين بعد استلائهم على توك توك من صاحبه تحت تهديد السلاح، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وكان الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين قد تلقى بلاغًا من سائق توك توك تعرض إلى حادث سرقة بالإكراه فى منطقة الطرفاية، و قرر أنه أثناء تواجده بمنطقة كوبري البدرشين طلب منه شخص توصيله إلي طريق الطرفاية بمنطقة البحر وما أن وصل إلي المكان المحدد فوجئ بوجود 3 أشخاص آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء ثم استولوا على التوك توك، وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث البدرشين والعياط، والرائد محمد طبلية رئيس المباحث توصلت جهوده إلي مرتكبي الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أمام العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب اعترفوا بتكوينهم عصابة لسرقة التوك توك بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



