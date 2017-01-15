ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى قاموا بإرتكاب 14واقعة سرقة دراجات نارية بالجيزة بأسلوب توصيل الأسلاك.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام (مسجل جنائى ، وأربعة عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوينتشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (14) حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة " أول وثانٍ الشيخ زايد ، أول أكتوبر"، وبارشادهم تم ضبط المسروقات لدى عملائهم (ستة عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز منشأة القناطر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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