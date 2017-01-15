ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بممارسة نشاط السرقة بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية).. بأنه عقب إستقلاله سيارة ميكروباص أجرة يستقلها عدد 3 أشخاص من أمام نفق الثورة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بقصد توصيله إلى ميدان رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وأثناء سيرهم بشارع صلاح سالم أسفل كوبرى الفنجرى بدائرة القسم، فوجئ بقيام مستقلى السيارة بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وإستولوا منه على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى "2000 جنيه" - بعض متعلقاته الشخصية) كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم ، ثم قاموا بإلقائه من السيارة أمام عمارات العبور بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مالكها وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها.. وبحوزتهم (الهاتف المحمول "المستولى عليه"- 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر"- 2 سلاح أبيض "سكين، مطواة" والمستخدمتان فى إرتكاب الواقعة).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإقروا بأن الهاتفان المضبوطان بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وقيامهم بالتخلص من متعلقاته الشخصية بإلقائها بالطريق العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



