ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بحوزتهم كمية من مخدرى الهيروين والفودو وأسلحة نارية.

عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط ( عاطلين – مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية مسجلة ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، وذلك حال وجودهم بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 40 جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 150 جرام ) وبندقية خرطوش عيار 16مم وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار وسلاح أبيض عبارة عن ( سنجه ) وعدد ( 150 ) كيس فارغ ( لتعبئة المواد المخدرة ) ومبلغ مالى وميزان ديجيتال.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص ) وذلك حال استقلاله دراجة نارية ملكه وقيادته .. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 250 جرام ) وعدد (2) فرد محلى وعدد (4) طلقات نارية ومبلغ مالى ( 1300 جنيه ) وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.