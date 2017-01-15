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السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بطوخ

السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بطوخ

تاريخ النشر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية اليوم الأثنين في السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بقرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ دون أية إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ إخطارا يفيد بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية كفر منصور وتم إبلاغ الحماية المدنية التي دفعت بسيارات إطفاء بقيادة النقيب محمد رجب وتم السيطرة على الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين أن المزرعة على مساحة ٣ قراريط وأتت النيران على جميع محتوياتها ، وأسفر الحريق عن نفوق عدد كبير من الدجاج ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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