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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (49714 جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (940) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (114) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.


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