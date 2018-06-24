ضبط تشكيل عصابي استولى على 200 طن بترول خام من شركة بالإسكندرية

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، استولى على نحو 200 طن بترول خام.

كانت معلومات قد وردت إلى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية مفادها قيام 10 عناصر إجرامية "لهم سجل جنائي" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول، عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالي 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة، و2 هيلتي ومولد كهربائي وماكينة لحام واسطوانة بوتاجاز وصاروخ وخراطيم سحب وعدد من المحابس، كما أضافوا قيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم "مالكي مصانع الطوب".



